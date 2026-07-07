«Непутевый» Сукачев и тайны прошлого: о чем расскажет комедия «Трудные папы»

Непутевый, человек со скверным характером, без особых забот, но ему все нравится - так описывает своего персонажа Гарик Сукачев, сыгравший одну из главных ролей в новой полнометражной семейной комедии с элементами экшена «Трудные папы».

Съемки этой трогательной истории, полной любви и эмоций, проходили на киностудии «Главкино», которая является частью медиагруппы «Звезда» с 2021 года. Картину Светланы Самошиной представят 7 июля в конкурсной программе Х Фестиваля нового российского кино «Горький фест».



Семейная комедия «Трудные папы» рассказывает о 35-летней Кате, которая переосмысливает свою жизнь. В киноленте героине предстоит разобраться с тайнами, которые при жизни от нее скрывала гиперопекающая мать, и впервые справляться ей придется самостоятельно.



После смерти родного человека она неожиданно узнает, что ее настоящий отец жив. Теперь ей предстоит разобраться не только со своим прошлым, но и с двумя совершенно разными «отцами», каждый из которых по-своему меняет ее жизнь.



Гарик Сукачев, который, кстати, ранее вел программу «СССР. Знак качества» на «Звезде», отметил, что происходящее в кадре даже можно назвать неким любовным треугольником, но с той лишь разницей, что во главе стоит любовь двух отцов к дочери. Актер считает, что получилась хорошая комедийная мелодрама. Его коллеги по фильму - Юлия Хлынина и Александр Лыков. Цифровая премьера состоится в онлайн-кинотеатре Okko.







Киностудия «Главкино», на которой проходили съемки фильма, - это современная производственная площадка, которая идеально подходит для создания качественного контента любого масштаба. Все павильоны оснащены современным оборудованием. Студия объединяет в себе кинотелевизионный комплекс, продюсерский центр. С «Главкино» работают ведущие российские производители фильмов, телепроектов и рекламы.