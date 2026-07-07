Порезы и ушибы получили пассажиры аварийно севшего в Бишкеке самолета

Несколько пассажиров попавшего в аварию при взлете в Бишкеке самолета получили порезы и ушибы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Седьмого июля пассажирский самолет MD-83, выполнявший рейс из Бишкека, потерпел аварию при взлете. Из-за поломки стойки заднего шасси экипаж принял решение прекратить полет. Во время экстренного торможения лайнер накренился влево. По предварительным данным, на борту были 181 пассажир и шесть членов экипажа.

Пассажиров эвакуировали через надувной трап в хвостовой части воздушного судна. На первом этаже в зоне прилета ошского сектора медики оказали пострадавшим первую помощь, заявил представитель пресс-службы. По его словам, тяжелых повреждений нет.

Международный аэропорт столицы Киргизии Манас временно прекратил работу из-за инцидента, сообщает ТАСС. В этот период будет приостановлена отправка и прием как внутренних, так и международных рейсов.