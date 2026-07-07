Умер основатель ансамбля «Песняры» Владислав Мисевич

На 82-м году жизни умер один из основателей легендарного белорусского ансамбля «Песняры», заслуженный артист Белорусской ССР Владислав Мисевич. Об этом сообщила его вдова Ольга Мисевич, информацию также подтвердили коллеги музыканта и форум поклонников коллектива.

Один из участников легендарного коллектива Валерий Дайнеко рассказал изданию Onlíner, что накануне музыкант катался на роликах, после чего вернулся домой и принял контрастный душ. Затем ему стало плохо. По словам Дайнеко, вероятной причиной мог стать оторвавшийся тромб.

Владислав Людвигович Мисевич родился 8 мая 1945 года в Оренбурге. С ранних лет он занимался музыкой, играл на кларнете и служил в военных оркестрах. Позднее переехал в Минск, где познакомился с Владимиром Мулявиным.

В 1967 году Мулявин пригласил Мисевича в ансамбль «Орбита-67», а затем они вместе участвовали в создании коллектива «Лявоны», который 1 сентября 1969 года стал официальным предшественником ансамбля «Песняры». В первом составе группы также выступали Валерий Мулявин, Леонид Тышко, Валерий Яшкин и Александр Демешко.

Мисевич не только играл на духовых инструментах, а также исполнял партии верхнего голоса и фальцета. Среди ранних композиций с его участием были «Расцвела сирень» и «Вчера» - русскоязычная кавер-версия песни Yesterday группы The Beatles.

В 1970 году «Песняры» стали лауреатами IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады в Москве, что положило начало всесоюзной известности ансамбля.