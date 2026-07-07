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Bloomberg: Украина затягивает подписание сделки с США о производстве дронов

Владимир Зеленский хочет добиться более выгодных условий в сделке с США.
Анастасия Митина 07-07-2026 14:39
© Фото: IMAGO, Aaron Schwartz, Pool via, Global Look Press

Украина затягивает подписание сделки с США о совместном производстве беспилотников. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что Киев специально затягивает с подписанием сделки с США, так как Владимир Зеленский хочет получить более выгодные условия. Также он ожидает, что США признают ценность сделки.

До этого американская сторона признавала только стремление получить доступ к украинским технологиям в частном порядке. Представитель Зеленского Дмитрий Литвин опроверг информацию агентства.

Напомним, что в конце мая Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и конгрессу с просьбой увеличить поставки комплексов ПВО. Тогда член палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна отреагировала на его обращение обвинением в препятствовании мирному разрешению конфликта на Украине.

#Украина #сша #беспилотники #Владимир Зеленский
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