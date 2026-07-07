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Лошади захватили целый микрорайон в Новой Москве

Хотя хозяин уверяет, что животные не умеют лягаться и совершенно безопасны, они мешают проезду транспорта и осаждают мусорные баки.
Сергей Дьячкин 07-07-2026 10:39
© Фото: Telegram/kudamsk24 © Видео: Telegram/kudamsk24

Лошади захватили микрорайон Новые Ватутинки в Новой Москве. Об этом пишут в местных пабликах и соцсетях.

Местные жители уже больше недели наблюдают табун на улицах микрорайона, чаще всего на 2-й Нововатутинской улице. Копытные мешают проезду машин и громят мусорные баки. Стало известно, что владельца животных зовут Николай. Он уверяет соседей, что лошади совершенно безопасны и не умеют лягаться.

Тем не менее владельцу табуна на самовыгуле грозит штраф по статье о несоблюдении требований к содержанию животных. Он может составить от 1 500 до 30 тысяч рублей.

В мае этого года мужчина, отдыхавший с семьей на берегу реки Тошни в Вологодской области, оставил машину на пляже. Вскоре он заметил, как ее окружили 10-15 лошадей и начали лизать авто и бить по нему хвостами. Мужчина подал в суд на конный завод, заявив, что лошади нанесли ущерб авто. Представитель конного завода заявил, что лошади действительно подходили к машине, но нанести повреждения не могли. После этого суд назначил экспертизу: завод предоставил автомобиль, который поместили в загон с лошадьми. Эксперты заключили, что в повреждениях лошади не виноваты. Позже конный завод обратился в суд и просил компенсировать расходы на судебную экспертизу. Вологодский районный суд частично удовлетворил это требование, обязав автовладельца выплатить стоимость экспертизы и 45 тысяч рублей представительских расходов.

В августе 2024 года комитет ветеринарии Москвы обратился в суд с просьбой запретить жителю Бутово пасти коз в черте города. Животные паслись в районе станции метро «Скобелевская». При этом козы загрязняли продуктами своей жизнедеятельности окружающее пространство, а хозяин за этим не следил. Жители района обращались с многочисленными жалобами на ситуацию. «Бутовские козы» при этом стали нарицательным термином.

#Животные #Новая Москва #лошади #мусорный бак #Новые ватутинки #самовыгул
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