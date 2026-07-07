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Лавров прибыл с визитом в Эфиопию

Во вторник у министра иностранных дел России запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом.
Виктория Бокий 07-07-2026 00:11
© Фото: Telegram/MID_Russia © Видео: ТРК «Звезда»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Аддис-Абебу. Во вторник у главы МИД РФ запланированы переговоры с министром иностранных дел Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Также ожидаются встречи с представителями правительства республики, пишет aif.ru.

Одной из главных тем обсуждения может стать строительство АЭС большой мощности на территории Эфиопии. Эту тему уже поднимали в конце прошлого года в Москве на переговорах двух делегаций.

Помимо этого, еще одной темой на встрече станет торговля. До этого на переговорах в прошлом году Лавров и Тимотеос обсуждали торговый оборот между странами, а также возможности повысить его.

Руководство Эфиопии ранее уже заявляло о своей заинтересованности в сотрудничестве с российскими компаниями. Особый интерес вызывают организации, занимающиеся поиском месторождений полезных ископаемых, добычей ресурсов и металлургией.

Известно, что Эфиопия – первая остановка Сергея Лаврова в его африканском турне. До этого российский дипломат приезжал в республику в 2022 году.

#Сергей Лавров #МИД РФ #Эфиопия #Визит #Аддис-Абебу
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