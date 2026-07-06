Студенты из Италии запустили самый большой в мире бумажный самолет

Студенты инженерного факультета Пизанского университета установили мировой рекорд, построив самый большой в мире бумажный самолет. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Самолет, построенный вручную исключительно из бумаги и клея, имеет размах крыльев 20,04 метра, длину 7 метров и пролетел 59 метров», - говорится в публикации.

Проект получил название ICARUS. Рекорд подтвердили 25 июня на выставке We Make Future в деловом центре BolognaFiere. Конструкция превзошла рекорд Брауншвейгского технического университета, который держался с 2013 года, сообщает 360.ru.

Студенты поделились, что идея создания этого самолета возникла у них во время учебы. Они в перерывах между занятиями запускали бумажные самолетики, тогда и приняли решение побить мировой рекорд. Затем последовали месяцы учебы, моделирования, ошибок и перезапусков.

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