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Нетаньяху ошибочно назвал Кипр страной НАТО

Остров Кипр разделен на греческую и турецкую части.
Владимир Рубанов 06-07-2026 21:32
© Фото: IMAGO Tomer Neuberg, Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по ошибке назвал Кипр страной НАТО. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

Нетаньяху назвал Турцию - замечательной страной. Но добавил, что ей руководит человек, который «открыто призывает к уничтожению Израиля». Кроме того, он якобы оккупирует половину Кипра, который является членом НАТО, заявил израильский премьер.

Ведущий не стал комментировать или исправлять ошибку Нетаньяху. Остров Кипр разделен на греческую и турецкую части. Республика Кипр, которая де-факто контролируется Грецией, занимает около 60% острова и состоит в ЕС, Совете Европы, ОБСЕ, ВТО и Содружестве наций. А Греция действительно является членом НАТО.

Отношения между Израилем и Турцией обострились в конце 2023 года после начала военной операции Израиля в секторе Газа. В результате страны отозвали своих послов и прекратили торговые связи. Нынешнее руководство Турции регулярно критикует израильские власти за их политику в регионе.

#НАТО #Израиль #Турция #Реджеп Тайип Эрдоган #Кипр #Северный кипр #Биньямин Нетаньяху
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