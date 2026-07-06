Сегодня в Москве завершился VI Международный турнир по рапиду «Шахматные звезды 2026» с общим призовым фондом 15 миллионов рублей. Церемонию награждения проводил главный судья турнира, исполнительный директор Федерации шахмат Москвы Артем Ахметов.

Так, лучшим в категории «Взрослые» стал Владислав Артемьев, который кроме титула унес с собой денежный приз в размере 3 600 000 рублей. Лучшим игроком в категории «Дети» стал Даниил Каминский из Хабаровский края, который набрал 17,5 очков.

Первые места в детской категории до 9 лет заняли Михаил Шаповалов и Софья Гончарова, до 11 лет - Лев Егорушкин и Екатерина Сивкова, до 13 лет - Даниил Каминский и Александра Чалая, а также до 17 лет - Максим Иванников и Виктория Кузьмина.

Среди участников турнира - титулованные шахматисты из разных стран: Сергей Карякин, Теймур Раджабов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и многие другие. Молодые шахматисты до 17 лет смогли сыграть со своими кумирами на одной площадке и даже встретиться с ними за одной доской.

Гроссмейстер и заслуженный мастер спорта России Сергей Карякин рассказал «Звезде» о своих впечатлениях после турнира. По его словам, это был настоящий праздник шахмат.

«В итоге мне удалось выиграть важную партию у Раунака Садвани. И благодаря этой партии, Влад Артемьев занял первое место. Борьба была очень интересная, до самого последнего тура сохранялась интрига», - поделился он.

Сергей Карякин ранее заявил «Звезде», что России нужны свои альтернативные площадки и федерации для сохранения возможности международных выступлений, поскольку сейчас слишком много завязано на FIDE. Так он прокомментировал ситуацию с приостановкой членства Федерации шахмат России в FIDE.