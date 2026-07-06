В Москве после видео с руфером на шпиле высотки начали проверку

Полиция Москвы объявила о розыске молодого человека, который забрался на шпиль высотного здания на Котельнической набережной. Об этом сообщает РИА Новости. Высота здания вместе со шпилем и звездой достигает 176 метров.

После того как в интернете появилось видео, правоохранительные органы немедленно приступили к расследованию. В пресс-службе уточнили, что ведется работа по установлению личности молодого человека, даты и обстоятельств произошедшего.

Ранее в Нью-Йорке задержали российских руферов Ивана Биркуса и Анжелу Николау, которые залезли на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг. Суд обязал их явиться на следующее заседание.

Молодым людям предъявили обвинения в незаконном доступе на охраняемый объект и создании угрозы общественной безопасности. Инцидент произошел 2 июля, когда пара незаконно проникла на закрытый для посетителей шпиль здания, высота которого составляет 443 метра.

Прохожие вызвали полицию. Она задержала руферов при спуске на землю. Обвинение настаивало на заключении Биркуса и Николау под стражу до окончания следствия, но суд принял более мягкое решение и отпустил их до следующего заседания. Руферам могут назначить наказание в виде крупных штрафов и даже тюремного заключения.

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