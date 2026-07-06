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Лукашенко: белорусский народ не намерен склонять голову перед врагом

Александр Лукашенко констатировал, что главным очагом напряженности в регионе остается конфликт на Украине.
Гоар Хачатурян 06-07-2026 13:13
© Фото: Press Service of the President o/XinHua, Global Look Press

Белоруссия не намерена склонять голову перед врагом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны», - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что к затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится международная «партия войны». Президент подчеркнул, что отдельных западных политиков раздражают союз Белоруссии с Россией и приверженность к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша», - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Белоруссии. В ней, по словам Лукашенко, используются экономический диктат и провокации на южных границах страны.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые препятствия, отстоять законные интересы на мировой арене и обеспечить своим гражданам достойное будущее. Об этом глава государства сказал в поздравительной телеграмме, направленной белорусскому коллеге ко Дню независимости республики.

#Россия #белоруссия #Украина #Лукашенко
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