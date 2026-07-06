Лукашенко: белорусский народ не намерен склонять голову перед врагом

Белоруссия не намерена склонять голову перед врагом. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко на торжественной церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны», - приводит слова белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко добавил, что к затягиванию вооруженного противостояния на Украине всеми силами стремится международная «партия войны». Президент подчеркнул, что отдельных западных политиков раздражают союз Белоруссии с Россией и приверженность к мирному урегулированию украинского конфликта.

«Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша», - сказал Лукашенко.

Он обратил внимание на продолжающуюся гибридную войну против Белоруссии. В ней, по словам Лукашенко, используются экономический диктат и провокации на южных границах страны.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Минск вместе смогут преодолеть любые препятствия, отстоять законные интересы на мировой арене и обеспечить своим гражданам достойное будущее. Об этом глава государства сказал в поздравительной телеграмме, направленной белорусскому коллеге ко Дню независимости республики.