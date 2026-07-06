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В NASA заявили, что Китай может опередить США в лунной гонке

США готовят к отправке группу астронавтов на Луну в 2028 году. Китай, изначально говоривший о планах на 2030 год, значительно сдвинул дату.
Дарья Ситникова 06-07-2026 05:54
© Фото: Danish Showkat, Keystone Press Agency, Global Look Press

Китай может опередить США в лунной гонке. Об этом предупредил глава NASA Джаред Айзекман.

«Китайцы отправят своих тайконавтов на Луну, это не вопрос. Вопрос в том, вернутся ли США (на спутник - Прим.ред.) раньше, чем они», - сказал он в интервью телеканалу CBS.

Айзекман объяснил, что в следующем году NASA запустит миссию Artemis III для тестирования нового космического корабля, оснащенного тремя самыми мощными ракетами в мире, на космической орбите и с возвращением на Землю. По его мнению, Соединенным Штатам все-таки удастся опередить КНР.

В случае успеха этот носитель используют в миссии Artemis IV с посадкой челнока с экипажем на Луну и их возвращение обратно. Глава NASA отметил, что запуски в 2027 году групп астронавтов станут ежемесячными, Луна же станет испытательным полигоном для подготовки к освоению Марса.

КНР ранее запустила пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-23» с тремя членами экипажа. Конечный пункт ракеты-носителя - орбитальная станция «Тяньгун». Командир корабля - 39-летний Чжу Янчжу. Он стал первым в истории страны бортинженером, который возглавил экипаж.

В состав команды космического корабля входят пилот Чжан Чжиюань и специалист по полезной нагрузке Ли Цзяин. Один из членов экипажа «Шэньчжоу-23» проведет эксперимент по проживанию на станции год.

#Китай #сша #NASA #Луна #Джаред Айзекман #миссия Artemis III
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