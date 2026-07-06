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СВР: удар Киева по Музею обороны Севастополя был провокацией Лондона

В материале ведомства говорится, что полетные задания в системы вооружений ВСУ загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.
Сергей Дьячкин 06-07-2026 12:23
© Фото: Музей обороны Севастополя

Удар Киева по музею-панораме «Оборона Севастополя» художника Франца Рубо был провокацией Лондона. Об этом заявили в Службе внешней разведки России.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ, возможно, даже не были осведомлены об истинной цели атаки на музей. В материале говорится, что полетные задания в системы вооружений боевиков загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.

«Для самолюбивого Альбиона сожжение панорамы стало актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата», - говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России. Музей в Севастополе является для Британии историческим триггером, пробуждающим болезненные воспоминания о тяжелой военной кампании, которая обернулась колоссальными потерями среди представителей высшей британской элиты.

Ранее в музее сообщали, что более 90% полотна и 99% предметного плана панорамы погибли при пожаре. Предметы, которым удалось пережить пожар в результате атаки ВСУ, будут использованы при дальнейшем восстановлении предметного плана. Оставшиеся материалы, которые не подлежат восстановлению, утилизируют.

Ранее сотрудники Музея обороны Севастополя высказались о последствиях пожара вследствие атаки ВСУ, еле сдерживая слезы. Видный историк в городе Ирина Агишева поделилась, что лишь тогда поняла, что такое пустота в душе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что музей-панорама «Оборона Севастополя» будет восстановлен и станет еще краше, чем был раньше. Он подчеркнул его важность с точки зрения символизма и исторического значения. Представитель Кремля также подчеркнул, что удары ВСУ по историческим объектам еще раз подчеркивают правоту России в борьбе за российские регионы.

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