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IIHF не будет вмешиваться в ситуацию с мобилизацией украинских хоккеистов

Член совета Международной федерации хоккея отметил, что на Украине военное положение, поэтому в армию там призывают всех.
Виктория Бокий 06-07-2026 05:28
© Фото: IMAGO, Maximilian Koch, Globallookpress

Международная федерация хоккея (IIHF) не видит повода вмешиваться в ситуацию, связанную с мобилизацией украинских хоккеистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета IIHF Вистурса Козиолса.

«У них там военное положение, в армию призывают бухгалтеров, водителей, строителей. Конечно, хотелось, чтобы хоккеисты играли в хоккей, но это не дело международной федерации», - заявил он.

Собеседник агентства привел в пример призыв в армию хоккеистов в Финляндии. Говоря об этом, он задал встречный вопрос: «Поэтому какое тут к этому может быть отношение IIHF?».

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата мобилизовали вратаря сборной Украины Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого из хоккейного клуба «Кременчуг». По одной из версий, их забрали прямо с ледовой арены. По другой - хоккеистов увезли из торгового центра во время комендантского часа. 

#Спорт #в стране и мире #Хоккей #iihf #Сборная Украины #международная федерация хоккея
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