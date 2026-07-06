IIHF не будет вмешиваться в ситуацию с мобилизацией украинских хоккеистов

Международная федерация хоккея (IIHF) не видит повода вмешиваться в ситуацию, связанную с мобилизацией украинских хоккеистов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на члена совета IIHF Вистурса Козиолса.

«У них там военное положение, в армию призывают бухгалтеров, водителей, строителей. Конечно, хотелось, чтобы хоккеисты играли в хоккей, но это не дело международной федерации», - заявил он.

Собеседник агентства привел в пример призыв в армию хоккеистов в Финляндии. Говоря об этом, он задал встречный вопрос: «Поэтому какое тут к этому может быть отношение IIHF?».

Ранее сообщалось, что сотрудники военкомата мобилизовали вратаря сборной Украины Эдуарда Захарченко и нападающего Егора Безуглого из хоккейного клуба «Кременчуг». По одной из версий, их забрали прямо с ледовой арены. По другой - хоккеистов увезли из торгового центра во время комендантского часа.