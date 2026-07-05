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Минобороны Украины пожаловалось на бегство иностранных наемников с позиций ВСУ

Премьер-министр страны сообщила, что планируется ввести лицензионную деятельность рекрутинговых компаний, которые будут заниматься наймом таких военнослужащих.
Вероника Левшина 05-07-2026 04:37
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости

Замминистра обороны Украины Василий Шкураков признал массовое дезертирство из ВСУ. Об этом сообщает «Политнавигатор».

«Сегодня мы знаем проблему привезенных иностранцев, которые очень часто бегут, уходят в СОЧ и не выполняют обязанностей, ради которых привлекаются к службе в ВСУ», - заявил Шкураков в Верховной Раде в ходе «часа вопросов правительству».

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко рассказала о введении лицензионной деятельности рекрутинговых компаний по найму иностранных боевиков в ВСУ и обяжут их полностью отвечать за весь цикл направления их в воинские части, включая прохождение медкомиссии и определение должности.

«Если это не будет подтверждено, этого человека компания будет обязана отвезти назад, чтобы он не остался на Украине», - заключил замминистра.

Ранее стало известно,что Киев создал совместную с Берлином рабочую группу, чтобы вернуть из ФРГ 1,3 млн своих военнообязанных граждан. По различным подсчетам, всего на территории ЕС находятся уже 4,3 млн украинцев, которые уехали из страны после 2022 года.

#ВСУ #дезертиры #бегство #Иностранные наемники
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