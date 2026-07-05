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В Словакии из-за крайне низкой явки не состоялся референдум о пенсиях чиновников

В некоторых округах на избирательные участки пришло менее 4% жителей.
Тимур Юсупов 05-07-2026 03:55
© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Явка на общенациональный референдум об отмене пожизненных пенсий чиновников в Словакии оказалась чрезвычайно низкой. Всенародное голосование официально признали несостоявшимся - по данным местного портала aktuality.sk, в нем приняли участие всего 16,14% жителей республики, а в некоторых округах на избирательные участки пришло менее 4% жителей.

Согласно имеющейся информации, в ходе всенародного голосования не было выявлено никаких нарушений, однако для признания его результатов порог явки должен был составлять не менее 50%.

«В округе № 17 проголосовали 3,94% избирателей, а в округе № 25 на участки пришли 13,24%», - рассказал местный чиновник Мартин Хрен.

Темой голосования было сохранение пожизненных пенсий отработавшим два срока премьер-министрам и спикерам парламента, а также восстановление работы Специальной прокуратуры и Национального агентства по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, которые были ликвидированы в 2024 году. Отмечается, что за всю историю современной Словакии в ней было уже десять референдумов, однако лишь один признали состоявшимся.

Ранее премьер-министр республики Роберт Фицо заявил, что его страна не выделит ни одного евро на военную помощь Украине. По словам главы словацкого кабмина, об официальной позиции Братиславы уже уведомили генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

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