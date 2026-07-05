Психолог дала совет, чем занять детей в летние каникулы

Дети на летних каникулах должны, прежде всего, отдыхать, а не соблюдать каких-то обязательных программ. Об этом рассказала в беседе с Life.ru психолог Екатерина Маденко.

По ее словам, у ребенка в этот период в идеале вообще должны отсутствовать какие-то дела и обязанности. Специалист подчеркнула, что именно во время скуки начинает работать фантазия, которая способствует раскрытию творческого потенциала.

«Дайте ребенку полежать на траве, посмотреть на облака, поковыряться в песке. Не спешите включать планшет. Подождите - и он сам придумает занятие», - предложила Маденко.

Активный отдых также подойдет для совместного времяпрепровождения с родителями, если он не будет носить обязательного характера и иметь четкое расписание. Кроме того, можно постараться, чтобы дети за лето освоили какие-то новые навыки - например, катание на велосипеде или плавание.

Что касается использования гаджетов, то психолог признала, что полностью их запретить нельзя, но можно ограничить время. Важно, чтобы родители подавали детям пример.

Ранее психолог Надежда Резенова в беседе с телеканалом «Звезда» назвала «красной тряпкой» запрет соцсетей для детей.