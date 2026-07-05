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HR-эксперт назвал плюсы и минусы перехода на четырехдневку

В Госдуме озвучили список профессий, которым могут сократить неделю.
Константин Денисов 05-07-2026 16:27
© Фото: ТРК «Звезда»

Переход на четырехдневную рабочую неделю несет в себе плюсы и минусы. Об этом в беседе со «Звездой» рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян.

Из плюсов он отметил лишний выходной день в неделю, который можно посвятить семье и отдыху. Кроме того, сотрудники, которые больше отдыхают, увеличивают свою производительность.

«Минусы - если уменьшается количество оплачиваемых часов, многие компании компенсируют это уменьшением оклада или премий. Нужно тот же объем задач «упаковать» в 4 дня, часто с удлинением рабочего дня до 9-10 часов, что может быть тяжелее, чем классическая пятидневка», - сказал Мурадян.

Что касается работодателей, то для них преимущества заключаются в рост привлекательности на рынке труда, приток кандидатов, повышение лояльности и удержания, потенциальный рост эффективности за счет мотивированных и отдохнувших сотрудников.

Из минусов - необходимость перестройки процессов и графиков, риск падения производительности в сферах с непрерывным обслуживанием клиентов, сложность организации сменности и взаимодействия команд.

О возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю представителей некоторых профессий ранее заявил министр труда РФ Антон Котяков.

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