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Пожелавший Овечкину остаться без ног украинский вратарь мобилизован в ВСУ

ТЦК также забрал еще одного хоккеиста сборной страны.
Константин Денисов 05-07-2026 15:12
© Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Сотрудники ТЦК мобилизовали голкипера сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко на службу в ВСУ. Об этом сообщает 360.ru.

«Голкипера хоккейного клуба "Кременчуг" Эдуарда Захарченко и нападающего этого же клуба Егора Безуглого, насколько мне известно, забрали в Вооруженные силы Украины», - рассказал бывший вратарь сборной Украины Артур Оганжанян.

Позже Захарченко подтвердил, что приступил к военной службе. По одной из версий хоккеистов забрали прямо с ледовой арены «Кременчуга». По другой - хоккеисты посетили торговый центр во время комендантского часа, где их и ждали сотрудники ТЦК.

Захарченко известен тем, что в 2025 году пожелал Александру Овечкину остаться без ног, чтобы тот не превзошел достижение Уэйна Гретцки в НХЛ. В результате россиянин побил один рекорд канадца и отстает на 10 шайб от другого.

Ранее «Вашингтон» объявил о продлении контракта с Овечкиным еще на один сезон. Россиянин может заработать за год до девяти миллионов долларов.

#Спорт #Хоккей #ВСУ #Александр Овечкин #мобилизация #Сборная Украины #тцк
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