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Российская ПВО сбила ракету «Нептун» и 282 украинских дрона за сутки

Также уничтожены девять управляемых авиабомб.
05-07-2026 12:55
© Фото: Минобороны России

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», девять управляемых авиационных бомб, а также 282 беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры и военного назначения
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на территории Украины.

Как уточнили в Минобороны, также поражены логистические центры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

#беспилотники #спецоперация #дроны #СВО #сводка #Нептун-МД
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