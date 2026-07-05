Российская ПВО сбила ракету «Нептун» и 282 украинских дрона за сутки

Средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», девять управляемых авиационных бомб, а также 282 беспилотных летательных аппарата. Об этом говорится в сводке Минобороны России о проведении специальной военной операции.

Кроме того, поражены объекты инфраструктуры и военного назначения

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры на территории Украины.

Как уточнили в Минобороны, также поражены логистические центры, военные аэродромы, места производства и хранения беспилотников и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.