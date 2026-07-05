Фицо: никто не примет Украину в ЕС, пока она вовлечена в военный конфликт

Украина не вступит в Евросоюз, пока не достигнет мир с Россией. Такое заявление сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

«Никто не примет вступление страны в ЕС, пока она вовлечена в военный конфликт», - цитирует TASR.

Фицо подчеркнул, что Киев не должен иметь преимуществ перед странами-кандидатами из Западных Балкан, которые ведут переговоры о вступлении уже много лет.

Также премьер раскритиковал главу евродипломатии Каю Каллас из-за отсутствия способностей к ведению нужного диалога Евросоюза с Москвой и Киевом одновременно. По его словам, «сейчас нужен сильный политик из крупного государства, обладающий большим неформальным авторитетом, чем Каллас».

Фицо высказал опасения по поводу рисков роста организованной преступности из-за большого количества подготовленных солдат с доступом к оружию, но без перспектив в трудоустройстве.

«Мне бы не хотелось, чтобы Словакия имела в качестве соседа страну, где процветает организованная преступность, поэтому у Украины должна быть какая-то перспектива - и я надеюсь, что у нее есть перспектива стать демократической страной», - подчеркнул премьер.

Ранее Фицо заявил, что Словакия не выделит из своего бюджета ни одного цента на военную помощь Украине. Он уточнил, что относится к тем политикам, которые отдают приоритет миру, а не войне.