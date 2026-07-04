Передовые подразделения группировки войск «Центр» вошли в населенные пункты Доброполье и Анновку, где севернее Красноармейска в настоящее время идут упорные бои. Успешному продвижению пехоты способствует эффективная работа саперов, которые регулярно проверяют маршруты движения и отмечают, что тактика противника в последнее время изменилась.

Как передает военкор «Звезды» Артем Желтиков, летний сезон вносит свои коррективы в работу инженерных подразделений: густая растительность скрывает смертоносные «сюрпризы», оставленные украинскими боевиками при отступлении, поэтому саперы вынуждены действовать медленнее, чтобы ничего не упустить и обеспечить безопасность для личного состава.

Эффективная работа саперов напрямую сказывается на темпах наступления российских войск: группировка «Центр» развивает удар на Доброполье с двух сторон, продвигается за освобожденным Гришино и улучшает тактическое положение на рубеже Дорожное - Родинское. Помимо этого, ожесточенные бои продолжаются в районе Белицкого, а северо-восточнее Доброполья идет формирование плацдарма для последующего наступления на Славянск и Краматорск. Ключевым успехом здесь стало продвижение в Константиновке - значимом районе обороны ВСУ на оперативном направлении. Как ранее заявил президент РФ Владимир Путин, российские военные контролируют 96% города.

Достижения нашей армии вынудили противника изменить тактику минирования: если раньше упор делался на сложную маскировку взрывчатых веществ - саперы находили начиненные взрывчаткой аптечки, рации, книги и даже детские игрушки, то теперь акцент смещен на количество. В последнее время специалисты все чаще сталкиваются с простыми сбросами: противопехотными минами, выстрелами осколочными гранатометными и артиллерийскими снарядами. Это объясняется тем, что подразделения ВСУ спешно отступают и у них просто нет времени на сложную маскировку, однако устанавливают они такие боеприпасы, как правило, парами, что серьезно усложняет разминирование, поэтому саперы уничтожают их на месте накладными зарядами.

Еще один излюбленный прием противника - это установка магнитного взрывателя, который срабатывает при приближении любого металлического предмета, при этом мину можно настроить на любое движение или звук. Как отмечает сапер с позывным Старый, некоторые устройства срабатывают даже от шаговой вибрации.

К подобным изощренным уловкам бойцы 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й армии группировки войск «Центр» уже привыкли, однако особую угрозу представляет работа с воздуха, которая особенно актуальна при разминировании больших открытых пространств, например полевых дорог.

«Сейчас много зелени поэтому саперы работают чуть медленнее, чтобы ничего не упустить, дабы на этом участке после них люди могли работать безопасно», - отметил заместитель командира взвода разминирования с позывным Юморист.

Противник активно использует беспилотные летательные аппараты, и поскольку местность разная, вместе с саперами работают силы ПВО для предотвращения потерь личного состава. Кроме того, противная сторона применяет беспилотники и как оружие повторного поражения - уже проверенные участки минируются дистанционно, и специалистам приходится снова и снова проходить знакомые маршруты, чтобы обеспечить безопасное движение пехоты.

«Когда проходили дорогу, участки дороги разминировали. Проходим утром дорогу ту же самую, которую каждый день- для того чтобы наша пехота проехала и находим допустим ПТМ-3 или лепестки приходится их разминировать», - рассказал старший сапер с позывным Каспер.

Так выглядит современная инженерная война: здесь мало быстро разминировать один раз - важно быть готовым к тому, что завтра на этом же месте придется работать снова. Сапер на передовой всегда выбирает между скоростью и безопасностью, и главная задача - найти верный баланс.

Ранее подразделения закрепления группировки войск «Запад» приступили к разминированию и зачистке Красного Лимана. Большую часть города уже взяли под контроль. В течение недели бойцы продолжали уничтожать разрозненные подразделения ВСУ. Поддерживают наших штурмовиков артиллеристы.