Гросси рассказал, от чего зависит доступ к иранским объектам

Возможность получения доступа к ядерным объектам Ирана напрямую связана с ходом американо-иранских переговоров. Об этом пояснил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в беседе с РИА Новости.

По его словам, на данный момент добиться допуска так и не вышло, и этот вопрос во многом зависит от развития диалога между Вашингтоном и Тегераном в рамках недавно заключенного меморандума о взаимопонимании.

Гросси напомнил, что подписанный несколько дней назад документ предполагает, что все вопросы, касающиеся ядерных материалов, будут находиться в ведении МАГАТЭ и подлежать контролю со стороны агентства. При этом он отметил, что конкретные сроки получения доступа пока остаются неопределенными: агентство еще не достигло этапа, на котором можно было бы назвать точную дату.

«Поэтому я надеюсь, что это не займет слишком много времени. Если говорить формально, доступ у нас должен быть уже сейчас», - пояснил собеседник агентства.

Напомним, что в ночь на 18 июня Иран и США дистанционно оформили меморандум, предусматривающий завершение военной фазы конфликта, начавшейся 28 февраля. Документ также регламентирует график снятия морской блокады со стороны США и восстановление судоходства Ираном в Ормузском проливе.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты смогли добиться почти всех целей в ходе переговорного процесса с Ираном. По словам главы Белого дома, он не стремится к долгой военной кампании против Тегерана, приводя в пример Вьетнам, Афганистан и Корею.