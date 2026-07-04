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Аргентина прошла в 1/8 финала ЧМ-2026

Победу аргентинцам принес автогол кабовердианца Динея Боржеша на 111-й минуте.
Вероника Левшина 04-07-2026 05:53
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Сборная Аргентина прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Для африканской команды этот ЧМ стал первым.

В матче забили нападающий Лионель Месси и защитник Лисандро Мартинес. Победу аргентинцам принес автогол кабовердианца Динея Боржеша на 111-й минуте. В Кабо-Верде голы забили полузащитник Дерой Дуарте и защитник Лопеш Кабрал.

Игра прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, США. За выход в четвертьфинал Аргентина встретится с Египтом. Матч состоится 7 июля в 18:00 по московскому времени.

Ранее сборная США пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026 впервые с 2002 года, обыграв Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Ключевым моментом матча стало небольшое происшествие на 64-й минуте - Балоган, забивший первый гол, получил красную карточку и был удален с поля.

#в стране и мире #Футбол #Аргентина #Кабо-Верде #ЧМ-2026
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