Аргентина прошла в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Аргентина прошла в 1/8 финала чемпионата мира по футболу, обыграв Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Для африканской команды этот ЧМ стал первым.

В матче забили нападающий Лионель Месси и защитник Лисандро Мартинес. Победу аргентинцам принес автогол кабовердианца Динея Боржеша на 111-й минуте. В Кабо-Верде голы забили полузащитник Дерой Дуарте и защитник Лопеш Кабрал.

Игра прошла на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в Майами, США. За выход в четвертьфинал Аргентина встретится с Египтом. Матч состоится 7 июля в 18:00 по московскому времени.

Ранее сборная США пробилась в 1/8 финала ЧМ-2026 впервые с 2002 года, обыграв Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Ключевым моментом матча стало небольшое происшествие на 64-й минуте - Балоган, забивший первый гол, получил красную карточку и был удален с поля.