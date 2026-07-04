В России воссоздадут Военный инженерно-технический университет

Правительство постановило реорганизовать Военную академию материально-технического обеспечения имени Андрея Васильевича Хрулева в форме выделения из нее Военного инженерно-технического университета. Соответствующий документ появился на официальном сайте высшего федерального исполнительного органа государственной власти.

Как сказано в постановлении, основными целями деятельности учебного заведения будут являться образовательная и научно-исследовательская деятельность в интересах обороны. Мероприятия, связанные с реорганизацией, должны быть осуществлены до 1 сентября текущего года.

«Реорганизовать федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования «Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева» Министерства обороны Российской Федерации в форме выделения из него федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования «Военный инженерно-технический университет», - говорится в сообщении правительства.

Устав университета будет утвержден в двухмесячный срок.

Университет берет начало своей современной истории в 1939 году, когда было подписано Постановление Комитета обороны при СНК СССР об организации в Ленинграде Высшего военно-морского инженерно-строительного училища. Его основной задачей была подготовка специалистов для строительства военно-морских баз и береговых фортификационных сооружений.

Военный инженерно-технический университет принимал непосредственное участие в Великой Отечественной войне. Его выпускники героически сражались на всех фронтах, проявляя силу духа и инженерное мастерство. Ими были построены многочисленные форты и фортификационные сооружения, сыгравшие жизненно важную роль в обороне страны.

В 2009 году одновременно с организационно-штатными изменениями вуз прекратил подготовку офицеров, перейдя к обучению курсантов по специальности и продолжив существование как дочерний институт Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о воссоздании Высшего военно-морского училища им. М.В. Фрунзе. Оно будет восстановлено в результате реорганизации Военно-морской академии им. адмирала флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова.