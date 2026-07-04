Константиновка освобождена, хотя Киев «козырял» ее укреплением. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, глава киевского режима Владимир Зеленский активно обманывал Запад, заявляя о якобы успехах на поле боя, чтобы еще «нахапать денег и продержаться на плаву».
«Но Путин сказал "работайте, братья", и братья не подвели», - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат подчеркнула, что взятие Константиновки - важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью за Вооруженными силами Российской Федерации.
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