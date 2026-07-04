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Захарова: Зеленский врал Западу про «успехи на поле боя», чтобы «нахапать денег»

По словам официального представителя МИД, освобождение Константиновки - важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед.
Вероника Левшина 04-07-2026 02:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Константиновка освобождена, хотя Киев «козырял» ее укреплением. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, глава киевского режима Владимир Зеленский активно обманывал Запад, заявляя о якобы успехах на поле боя, чтобы еще «нахапать денег и продержаться на плаву».

«Но Путин сказал "работайте, братья", и братья не подвели», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат подчеркнула, что взятие Константиновки - важнейший рубеж для дальнейшего продвижения вперед.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении Константиновки. Путин отметил, что стратегическая инициатива на поле боя полностью за Вооруженными силами Российской Федерации.

#в стране и мире #Захарова #освобождение #Зеленский #константиновка
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