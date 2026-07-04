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Украинский олигарх Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако

Состояние пострадавшего значительно улучшилось.
Константин Денисов 04-07-2026 21:51
© Фото: ТРК «Звезда»

Украинский олигарх Вадим Ермолаев вышел из комы после покушения в Монако. Об этом сообщает RT.

Кроме того, его состояние значительно улучшилось. Этого нельзя сказать о его спутнице - Анне Насобиной. Женщине ампутировали обе ноги и делали переливание крови, но ее жизнь по-прежнему в опасности. По прогнозам врачей, она может потерять зрение, слух и речь.

Что касается третьего пострадавшего при взрыве возле дома Ермолаева - подростка, то он отделался легкими травмами. Ранее сообщалось, что полиция княжества сначала задержала одного подозреваемого, но отпустила его после допроса.

Позже были задержаны еще два человека. В то же время, Интерпол объявил в розыск гражданку Украины Анастасию Березовскую, считая ее причастной к преступлению.

Напомним, что вечером 29 июня у входа в жилой дом в Монако на улице Реверанд-Пер-Луи-Фролла прогремел взрыв. В результате пострадали Ермолаев, Насобина и подросток. По версии следствия, злоумышленник оставил взрывное устройство в рюкзаке у входа в дом именно в тот миг, когда семья заходила внутрь, после чего поспешно покинул место происшествия.

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