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Число раненных на рынке Токмака при ударе ВСУ выросло до 21 человека

Минимум пять мирных жителей погибли.
Константин Денисов 04-07-2026 18:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Количество пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает 360.ru.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 пациентов получили ранения средней и легкой тяжести. Трое находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, что украинские боевики атаковали рынок с помощью беспилотников. В результате удара погибли пять человек. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что удар был целенаправленным. Местную центральную больницу перевели на усиленный режим работы.

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