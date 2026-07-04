Число раненных на рынке Токмака при ударе ВСУ выросло до 21 человека

Количество пострадавших при ударе ВСУ по рынку в Токмаке Запорожской области увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает 360.ru.

Четыре человека находятся в тяжелом состоянии. Еще 13 пациентов получили ранения средней и легкой тяжести. Трое находятся на амбулаторном лечении.

Напомним, что украинские боевики атаковали рынок с помощью беспилотников. В результате удара погибли пять человек. Ранее сообщалось о 18 пострадавших.

Губернатор региона Евгений Балицкий заявил, что удар был целенаправленным. Местную центральную больницу перевели на усиленный режим работы.