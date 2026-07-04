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Сафонов: следы русской культуры чувствуются в Париже на каждом шагу

Голкипер заглянул на «День Московского спорта» в «Лужниках».
Константин Денисов 04-07-2026 17:41
© Фото: Maciej Rogowski, Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал, что в Париже чувствуется влияние русской культуры буквально во всем, а на улицах города не составляет никакой проблемы найти заведения с русской кухней.

«Следы русской культуры? Буквально во всем, на каждом шагу. Те же самые бистро на каждом шагу, всем понятно, откуда это», - сказал вратарь.

Футболист также поделился впечатлениями от летнего отпуска, назвав его классным и отметив, что он мечтал на какое-то время вернуться на родину. Голкипер побывал с супругой в Китае и Южной Корее.

«Супер отпуск проходит. Классно быть на родине, классно проводить здесь свое свободное время и начинать уже подготовку к новому сезону», - сказал собеседник телеканала.

На чемпионате мира по футболу в США, Канаде и Мексике Сафонов не переживает за какую-то сборную, а болеет за своих одноклубников по «ПСЖ», выступающих в составах разных национальных команд.

В сезоне-2025/2026 Сафонов стал двукратным чемпионом Франции и двукратным победителем Лиги чемпионов. Он является первым российским футболистом, которому покорилось это достижение.

#Спорт #Футбол #наш эксклюзив #Сборная России по футболу #ПСЖ #чемпионат мира по футболу #Матвей Сафонов
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