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Захарова: будем добивать неонацистскую гадину до конца

Дипломат отреагировала на заявления зарубежной прессы.
Константин Денисов 04-07-2026 14:48
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин действительно дал четкий сигнал о том, что Москва продолжить освобождать Украину от нацизма до конца. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Россия по-прежнему не отказывается от мирных переговоров, но в их отсутствие решительно настроена добиваться выполнения целей СВО военным путем.

Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление Владимира Путина в военной форме четким сигналом Западу о том, что Москва не остановится в решении своих внешнеполитических задач.

Накануне Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.

#в стране и мире #Украина #Мария Захарова #Владимир Путин #МИД РФ
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