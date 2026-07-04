Президент России Владимир Путин действительно дал четкий сигнал о том, что Москва продолжить освобождать Украину от нацизма до конца. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Сигналов о намерении мирно решать проблемы было предостаточно. Все они были проигнорированы сломавшимся западным рестранслятором. Сейчас сигнал четкий: будем добивать террористическую неонацистскую гадину до конца, по всем фронтам», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что Россия по-прежнему не отказывается от мирных переговоров, но в их отсутствие решительно настроена добиваться выполнения целей СВО военным путем.

Ранее британский политик и журналист Джим Фергюсон назвал появление Владимира Путина в военной форме четким сигналом Западу о том, что Москва не остановится в решении своих внешнеполитических задач.

Накануне Путин посетил один из вспомогательных пунктов Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова.