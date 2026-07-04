МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Русский дом в Кишиневе прекратил работу с 4 июля

В конце 2025 года Молдавия сообщила, что не будет продлевать с РФ новый пятилетний срок межправительственного соглашения.
Дарья Неяскина 04-07-2026 13:24
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Россотрудничество прекращает работу Русского дома в Кишиневе с 4 июля 2026 года из-за отказа Молдавии продлить соответствующее соглашение. Об этом заявил глава ведомства Игорь Чайка.

Тем не менее, по словам Чайкина, агентство продолжит свое присутствие в стране через представительство в посольстве РФ. Он также отметил, что работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства РФ не остановится. Также в планах проведение других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Он напомнил, что в конце 2025 года Молдавия проинформировала Россию о непродлении на новый пятилетний срок межправительственного соглашения о культурных центрах от 1998 года. 

Ранее депутат Парламента Республики Молдова Богдан Цырдя объяснил желание Кишинева разорвать торговое соглашение с Россией и Белоруссией. По его словам, Молдавия усиливает градус русофобии из-за масштабного кризиса в стране, чтобы отвлечь от него внимание населения.

#Молдавия #кишинев #«Россотрудничество» #русский дом
1
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
2
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
3
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
4
УБИМ. Три машины в одной броне
5
Наземные беспилотники инженерных войск
6
БПЛА для войск БПС
7
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
8
Боевая подготовка призывников
9
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
10
Морской политех
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 