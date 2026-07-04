Россотрудничество прекращает работу Русского дома в Кишиневе с 4 июля 2026 года из-за отказа Молдавии продлить соответствующее соглашение. Об этом заявил глава ведомства Игорь Чайка.

Тем не менее, по словам Чайкина, агентство продолжит свое присутствие в стране через представительство в посольстве РФ. Он также отметил, что работа по отбору иностранных студентов на обучение в российских вузах по квотам правительства РФ не остановится. Также в планах проведение других мероприятий в сфере международного гуманитарного сотрудничества.

Он напомнил, что в конце 2025 года Молдавия проинформировала Россию о непродлении на новый пятилетний срок межправительственного соглашения о культурных центрах от 1998 года.

Ранее депутат Парламента Республики Молдова Богдан Цырдя объяснил желание Кишинева разорвать торговое соглашение с Россией и Белоруссией. По его словам, Молдавия усиливает градус русофобии из-за масштабного кризиса в стране, чтобы отвлечь от него внимание населения.