Актриса Жемчужная умерла от тромбоэмболии на 83-м году жизни

На 83-м году из-за тромбоэмболии ушла из жизни известная российская актриса Екатерина Жемчужная. Трагическом известие озвучила ее дочь Ольга.

Широкую популярность Жемчужной принесла роль цыганки Кармы в культовом фильме «Карнавал». Однако ее творческое наследие не ограничивается этой работой. Актриса снималась в таких известных картинах, как «Табор уходит в небо», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти» и «Цыганка Аза». Ее талант был многогранен: она одинаково убедительно воплощала на экране и трагические, и острохарактерные образы.

В театре «Ромэн», где Екатерина Андреевна служила долгие годы, отметили, что для нее не существовало рамок амплуа - актриса с легкостью перевоплощалась в самых разных героинь, оставаясь при этом неизменно обаятельной и искренней.

Екатерина Жемчужная получила 17 июня 1999 года звание народной артистки Российской Федерации за большие заслуги в области искусства.