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Боевики два месяца не могли обнаружить срывавший ротацию Т-80 группировки «Восток»

Подмогу противнику уничтожали прямо во время разгрузки.
Павел Кольцов Константин Денисов 29-07-2026 07:30
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили более 350 украинских боевиков и два десятка единиц техники. При наступлении на Орехов форсировали реку Верхняя Терса и взяли в окружение населенный пункт Долинка. Оставшийся в нем гарнизон ВСУ лишен какого-либо снабжения. Проламывать эшелонированную и хорошо укрепленную оборону противника на этом направлении помогают танкисты. Боевые машины Т-80 производят до семи выстрелов в минуту и поражают цели, даже не видя их.

Танкисты 5-й армии группировки войск «Восток» срывают ротацию противника. Пытаясь собрать силы, ВСУшные командиры только зря расходуют своих боевиков.

«Бывают места такие, где они собираются. Попали на такой момент - был подвоз личного состава. Попали по "Уралу". Только он начал личный состав выгружать, попали прямо по кузову, где они сидели», - рассказал командир танка с позывным Плотник.

Экипажи работают с закрытой огневой позиции. Предельная дальность - до 12 километров. Цель не видят. За них это делает воздушная разведка. Связь прямая, корректировка моментальная. Один танк может держать под огневым контролем сотни квадратных километров.

«На протяжении месяца мы не давали противнику смениться - уничтожали все, что прибывало на подмогу. Техника, пехота, мотоциклы - все было уничтожено. У нас было две позиции, били по сектору 20 на 20 километров. Не давали подойти туда противнику», - рассказал оператор-наводчик с позывным Директор.

Для уничтожения живой силы снаряды осколочно-фугасные. Танковые бои сейчас редкость. Кумулятивными боеприпасами вскрывают бетонные укрепления. Любая брешь в перекрытиях - окно возможностей для наших ударных беспилотников.

На Запорожье буквально проламывается эшелонированная, укрепленная линия обороны киевского режима. Подразделения группировки войск «Восток» продвигаются сразу с нескольких направлений. По всем фронтам обложен укрепрайон ВСУ в районе города Орехов, который служит воротами для полномасштабного наступления на региональный центр Запорожья.

У танкистов цель, которую уничтожают с особым азартом. Разведка выявила замаскированный пункт управления вражескими дронами.

«Бывает, когда едем на позиции, уже начинают отрабатывать FPV противника, стараемся держаться по максимальному», - говорит Плотник.

Популярная в зоне СВО защита - обрезки проволоки, на которую натыкаются FPV и растрачивают кумулятивный заряд. «Ежики», как называют их танкисты, делают машину значительно объемнее. Но механик-водитель говорит, что привык и к новым габаритам, и к постоянной готовности дать по газам.

«Машину не глушим, летает много всего на позиции. Машина работает тихо, ее не особо слышно в отличие от дизеля. Машина наготове, только команда - и мы уезжаем», - рассказал механик-водитель с позывным Сахалин.

Автоматическая система заряжания и наведения танка Т-80 БВ экономит время на огневой позиции. Вместе с корректировкой экипаж делает до семи выстрелов в минуту. У 125-миллиметровой пушки - снайперская точность. Плюс защищенность экипажа и возможность моментально менять позиции.

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