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Юрист назвал условия получения налогового вычета для пенсионеров

Кроме того, пенсионеры вправе оформить социальные вычеты за оплату лечения или обучения, если в соответствующем налоговом периоде у них были доходы, облагаемые НДФЛ.
Дарья Неяскина 29-07-2026 04:25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские пенсионеры могут воспользоваться не только налоговыми льготами, но и в отдельных случаях оформить налоговые вычеты. Об этом в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» сообщил юрист Андрей Лаврентьев.

Эксперт отметил, что по действующему законодательству пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости, включая квартиру, жилой дом или гараж, если имущество не используется для ведения бизнеса. Возможность получить налоговый вычет сохраняется при наличии доходов, с которых уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ). При этом для пенсионеров предусмотрена особая норма: имущественный вычет при покупке жилья можно перенести на три года, предшествовавшие выходу на пенсию. Если в этот период человек официально работал и перечислял НДФЛ, вернуть часть средств можно уже после завершения трудовой деятельности.

Кроме того, пенсионеры вправе оформить социальные вычеты за оплату лечения или обучения, если в соответствующем налоговом периоде у них существовали доходы, облагаемые НДФЛ. К таким доходам относятся заработная плата, поступления от аренды недвижимости, продажи имущества и другие выплаты, с которых удерживался налог.

По словам Лаврентьева, при полном отсутствии облагаемых НДФЛ доходов оформить возврат налога невозможно. Вместе с тем пенсионерам, которые продолжают работать либо недавно завершили трудовую деятельность, стоит проверить свое право на получение вычетов. Подать заявление можно через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, портал «Госуслуги» или при личном обращении в налоговую инспекцию. 

Ранее сообщалось, что с 1 сентября граждане России смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Благодаря этому россияне вернут часть налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по долгосрочным договорам добровольного страхования жизни, которые заключены с начала 2025 года. 

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