В Саудовской Аравии приостановили работу НПЗ после атаки хуситов

Нефтеперерабатывающий завод компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии в городе Джизан временно прекратил работу после удара, который нанесли йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на консалтинговую компанию IIR.

Как отмечает агентство, предприятие приостановили 27 июля. Мощность завода составляет около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. В результате атаки повреждения получили парогазовая установка и топливные хранилища. По предварительной информации, восстановить работу НПЗ планируется к 15 августа.

Напомним, что 25 июля представители движения «Ансар Аллах» заявили, что нанесли ракетно-дроновые удары по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco в портовых городах Джизан и Янбу.

Ранее нефтеперерабатывающий завод саудовской государственной компании уже приостанавливал работу. Отмечается, что после удара иранского беспилотника на предприятии в городе Рас-Таннура вспыхнул пожар.