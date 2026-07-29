Пентагон начал пересмотр размещения американских войск в Европе

Министерство обороны США приступило к комплексному анализу размещения американской армии в Европе. Об этом сообщил заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Элбридж Колби.

По его словам, проверка проводится в соответствии с инициативой министра обороны Пита Хегсета, озвученной ранее на встрече глав оборонных ведомств стран НАТО в Брюсселе. Основной целью обзора является оценка нынешнего присутствия американских сил и выработка подходов, которые позволят европейским государствам взять на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности без применения ядерного оружия.

Заместитель главы военного ведомства подчеркнул, что работа ведется в рамках ранее утвержденных стратегий национальной безопасности и национальной обороны Соединенных Штатов. При этом при разработке предложений будут учитываться стратегические интересы Вашингтона, а также текущая военно-политическая обстановка.

Ранее сообщалось, что США пересмотрят свои военные силы, расположенные в Европе. Отмечается, что во время этого процесса некоторые страны испытают неудачу, а другие пройдут проверку блестяще.