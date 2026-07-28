Президент владивостокского «Динамо» Сандлер насмерть разбился на гидроцикле

Президент и главный тренер баскетбольного клуба «Динамо» (Владивосток) Эдуард Сандлер погиб, разбившись на гидроцикле в столице Приморья. Об этом сообщила клубная пресс-служба бело-голубых.

«Ушел из жизни Эдуард Михайлович Сандлер. Это невосполнимая утрата для всего спортивного сообщества Приморья и российского баскетбола», - говорится в сообщении.

По информации регионального главка СК РФ, трагедия произошла в ночь на 28 июля. Сандлер не справился с управлением гидроцикла и врезался в насыпь. Судно опрокинулось, и Сандлер получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи выясняют точные обстоятельства инцидента. Речь идет о возможном возбуждении уголовного дела по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сандлер дважды приводил команды из Владивостока к победе в российской Суперлиге. В 2016 году он добился успеха с клубом «Спартак-Приморье», а восемь лет спустя - с «Динамо», которое возглавлял в качестве руководителя клуба и наставника команды. В 2020 году Сандлер выдвигался в кандидаты на пост президента Российского баскетбольного союза (РФБ), но занял второе место, проиграв действующему главе организации Андрею Кириленко.