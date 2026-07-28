В небе над Константиновкой постоянно дежурят российские дроны. Через них мирные жители могут выйти на связь с военными, запросить продукты и медикаменты. Также БПЛА помогают проложить безопасный путь из города. Наши бойцы продолжают зачищать Константиновку, где еще остаются некоторые группы украинских боевиков. Но сейчас большая часть усилий уходит на спасение и эвакуацию мирных жителей, которые несколько месяцев прятались по подвалам и выживали в тяжелейших условиях.

Украинские дроны все еще долетают до Константиновки. Люди зачастую боятся выйти на улицу. И не знают, где именно их ждет помощь. Поэтому перед тем, как вывести жителей в безопасные районы, нашим бойцам сначала нужно их найти.

«Всегда находятся в небе по четыре-пять "птиц" одновременно, ну и в разных районах Константиновки обнаруживаем все равно. Гражданские, когда выходят, говорят нам, что вон там еще есть, вон там еще есть, вот в таких домах находятся. Подлетаем туда, ищем, отправляем оптоволокно с провизией, с медикаментами, с записками, с рациями, чтобы люди могли на нас выйти», - рассказал замначальника службы БПС 1194 МСП 4-й отдельной гвардейской бригады с позывным Устье.

Параллельно с эвакуацией операторы БПЛА 4-й бригады полка 1194 «Южной» группировки войск двигаются дальше вместе с нашей пехотой. Выбивают точки взлета украинских беспилотников и опорные пункты врага, который сейчас в основном взлетает уже из Дружковки и Алексеево-Дружковки.

«Продолжаем дальше заходить, зачищать определенные участки, ну, за Константиновкой это уже у нас Новоселочка пошла, работаем там, обнаруживаем. Противник есть, как бы еще где-то местами огрызается», - добавил Устье.

В основном для точечного поражения противника в Константиновке наши бойцы применяют дроны на оптоволокне. Так как зачастую украинские боевики обустраивали свои позиции прямо в домах мирных граждан или совсем близко от гражданских. Оптоволокно позволяло и сейчас позволят прицельно работать по врагу без риска для мирного населения.

«Знаю, дед один живет в деревне, там вот чуть дальше Константиновки, а через пару домов, знаю, были там расчеты. Дед остался, расчетов уже, естественно, нет, а дед до сих пор живет. У него там козы, куры и тому подобное хозяйство», - сообщил оператор БПЛА с позывным Плотник.

Выявляют позиции противника наши разведывательные дроны. Отслеживают точки взлета или посадки тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга», ищут антенны, ретрансляторы и контролируют любое движение, которое происходит на земле. Главное для операторов «Юга» - непрерывная связь и хорошее качество изображения, полученное с дронов. Ответственность за это берут на себя бойцы в лаборатории БПЛА 4-й бригады.

«Упор в основном делается на качественное видео, то есть не на всей линии фронта может летать та или иная частота. Ребята непосредственно доводят информацию в лабораторию, что такие-то и такие-то частоты не летают, ребята здесь уже подготавливают какие-то частоты другие, также управления и видео», - рассказал замкомандира роты с позывным Иштар.

Недавно наши штурмовики вывели из Константиновки уроженку Мариуполя с 15-летним сыном-инвалидом. В 2022 году Анна поехала в Константиновку, чтобы забрать в освобожденный Мариуполь пожилую маму. Но вернуться в родной город женщина не могла четыре года. Два последних месяца семья провела в подвале. Пока их не забрали и не вывели наши бойцы.

«Тяжело, дорога тяжелая, но, слава богу, она есть. Пусть она в один конец, но она в рай. Когда тебя встречают с улыбкой и когда тебе говорят, что ты не должен здесь находиться, вали отсюда, тут у нас другие планы - это очень разное», - призналась Анна Щелкунова.

Украинские боевики несколько раз пытались насильно вывезти подростка. Угрожали отправить его в детский дом на Западной Украине. Несколько раз Анна делала вид, что увозит ребенка, а потом за огромные деньги покупала у украинских силовиков возможность заехать обратно в Константиновку. Переодевала сына в женскую одежду. Делала все возможное, чтобы дождаться возвращения домой, к своим.

«Здесь мы шли по посадке, кто бы ни шел - ребята, с какими сумками они шли, как они передвигались - каждый поздоровается. Илья им там что-то еще расскажет, они ему руку пожмут, а рука у нас правая не работает, все равно аккуратно, ну это очень много значит», - рассказала женщина.

Илью в Мариуполе ждут друзья, дом и нормальная жизнь подростка. Последний раз мальчик очно учился в школе еще до 2022 года. Но всегда знал, что вернется. Поэтому даже километры тяжелой дороги из Константиновки и бег по открытой местности от украинских дронов ребенок преодолел мужественно.

«Вообще, идти было страшно, и очень непонятно, что ты ожидаешь в данной дороге, но когда идут военные с горящими глазами по дороге, просто запыханные, в поту и радостные от того, что с ними здороваются, и они в ответ здороваются - это очень сильно мотивировало в дороге», - сообщил Илья Чимшит.

В боях за Константиновку одну из ключевых ролей сыграли бойцы мотострелкового полка 1465. Командир штурмового взвода провел в городе два месяца. Заходил в самом начале штурма.

«Все сделали быстро. Сначала нашли брешь, зашли через теплицы, а там уже по трем направлениям развили наше наступление. Просочились, рассредоточились, все верно, быстро, дерзко», - подробно рассказал командир штурмового взвода 1-го мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным Киргиз.

Именно Киргиз докладывал о ситуации в Константиновке Владимиру Путину. Когда украинская сторона еще пыталась отрицать потерю города.

«Я находился непосредственно в центре самой Константиновки, наши парни уже овладели главными зданиями административными, там школами, садами в общем, и в тот момент была команда доложить товарищу Верховному главнокомандующему о наших результатах», - вспоминает Киргиз.

Кроме мирных жителей, из Константиновки наши бойцы выводят и украинских военных, взятых в плен. Когда штурмовики «Южной» группировки приступили к зачистке города, большинство боевиков попытались сбежать. Но украинское командование не оставило даже путей для отступления.

«Мы идем туда и смотрим, что эти листовки лежат - сдайтесь. Так и получилось, что выхода у нас нема - или попадать в плен, либо нас убьют. Лучше я сдамся в плен, чем останусь калекой или инвалидом», - рассказал пленный Александр Карин.

Этот минометный расчет зашел в Константиновку в апреле. Очень быстро командование заставило боевиков уничтожить свою огневую точку вместе с орудием - так как миномет по документам был давно списан. Орудие расчет уничтожил и остался сидеть в доме без снабжения и приказа на отступление. Все трое минометчиков уверяют, что они насильно мобилизованные. А единственный способ избежать отправки на фронт - огромные взятки ТЦКшникам.

«Если у меня есть в кармане хотя бы две-три тысячи евро, я им даю сразу, они меня выпускают. Если второй раз, могут не трогать полгода где-то, а через полгода такса уже растет - уже пять тысяч, и каждый раз она растет, а если договариваться с начальником военкомата, то уже ему придется платить хотя бы тридцатку зелени», - пожаловался Карин.

Массовая насильная мобилизация, на которую Киев делает ставку, не дает своих плодов - пока одни подразделения группировки войск «Юг» заканчивают зачистку Константиновки, другие бойцы уже ведут бои в Алексеево-Дружковке. Одновременно идет продвижение нашей пехоты юго-западнее, в Осыково. Кроме того, наша армия идет вперед восточнее Новопавловки, под контроль группировки войск «Центр» перешло село Торское. Взятие этого населенного пункта открывает возможность для прямого движения к самой Дружковке, на южных окраинах которой уже работает группировка войск «Юг». Таким образом, наши войска с разных сторон все ближе подбираются к своей главной цели - Славянско-Краматорской агломерации, самому большому и укрепленному узлу обороны ВСУ на территории Донбасса.