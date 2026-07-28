Более 130 человек пострадали при пожаре в метро Барселоны

В Барселоне произошел пожар в составе метрополитена, в результате которого пострадали не менее 136 человек. Об этом сообщает aif.ru, ссылаясь на городскую пожарную службу.

После обнаружения возгорания всех пассажиров оперативно вывели из вагона. Прибывшие на место пожарные быстро установили источник огня и ликвидировали возгорание.

По информации экстренных служб, медицинская помощь была оказана 136 пострадавшим. При этом 39 человек доставили в больницы, их состояние оценивается как легкой или средней степени тяжести.

Из-за происшествия движение поездов на участке линии метро временно приостанавливали. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее в Испании произошла вторая за несколько дней крупная железнодорожная катастрофа. Поезд с пассажирами столкнулся с рухнувшей подпорной стеной и сошел с рельсов. Инцидент произошел в городе Джелида провинции Барселона.