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Второй за день взрыв автомобиля произошел в Одессе

В результате происшествия погиб водитель, его пассажирка получила травмы.
Тимур Юсупов 28-07-2026 22:44
© Фото: Наталья Селиверстова, РИА Новости

В Одессе во время движения взорвался легковой автомобиль. Как пишет RT со ссылкой на полицию Одесской области, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения.

В правоохранительных органах сообщили, что взрыв произошел, когда кроссовер находился в движении. Водитель скончался на месте, а находившаяся в салоне пассажирка была травмирована.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и специалисты-взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, официальная причина взрыва пока не названа.

Это уже второй случай взрыва автомобиля в Одессе за текущие сутки. О возможной связи между двумя происшествиями в полиции пока не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Москве агент Киева пыталась взорвать авто сотрудника органов безопасности. Женщину задержали в момент закладки самодельной взрывчатки.

#в стране и мире #взрыв #Автомобиль #Украина #одесса #ДТП #авто #машина #инцидент #смертельное ДТП #Одесская область
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