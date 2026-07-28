Второй за день взрыв автомобиля произошел в Одессе

В Одессе во время движения взорвался легковой автомобиль. Как пишет RT со ссылкой на полицию Одесской области, в результате происшествия один человек погиб, еще один получил ранения.

В правоохранительных органах сообщили, что взрыв произошел, когда кроссовер находился в движении. Водитель скончался на месте, а находившаяся в салоне пассажирка была травмирована.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, криминалисты и специалисты-взрывотехники. Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, официальная причина взрыва пока не названа.

Это уже второй случай взрыва автомобиля в Одессе за текущие сутки. О возможной связи между двумя происшествиями в полиции пока не сообщали.

Ранее сообщалось, что в Москве агент Киева пыталась взорвать авто сотрудника органов безопасности. Женщину задержали в момент закладки самодельной взрывчатки.