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Visa столкнулась с растущим давлением со стороны платежной системы «Мир» и СБП

Планы Visa по сокращению части персонала отражают общие изменения, происходящие на мировом рынке платежных сервисов.
Тимур Юсупов 28-07-2026 19:18
© Фото: Мария Девахина, РИА Новости

Решение Visa сократить часть сотрудников связано не с одной конкретной причиной, а с масштабной перестройкой мировой платежной индустрии. Такое мнение в беседе с Zvezdanews высказала финансист Марина Новикова, комментируя сообщения о планах компании уменьшить штат примерно на семь процентов.

По ее словам, традиционные карточные сети сегодня работают в условиях замедления роста на зрелых рынках, усиления конкуренции со стороны финтех-компаний и систем прямых переводов между банковскими счетами. Дополнительное давление оказывают растущие расходы на развитие технологий, обеспечение кибербезопасности и выполнение требований регуляторов. По данным Reuters, именно повышение эффективности и перераспределение ресурсов в пользу приоритетных направлений лежит в основе планируемой оптимизации.

Эксперт считает, что связывать происходящее исключительно с развитием национальных платежных систем, включая российскую систему «Мир», было бы неверно. Вместе с тем он отметил, что во многих странах активно развиваются собственные платежные платформы и сервисы мгновенных переводов, постепенно снижая роль международных карточных сетей во внутренних расчетах. В России важную роль в этой сфере играют система «Мир» и Система быстрых платежей (СБП), развитие которых соответствует курсу Банка России на укрепление национальной платежной инфраструктуры.

По мнению специалиста, нынешняя ситуация в отрасли обусловлена сразу несколькими тенденциями. Среди них — усиление конкуренции со стороны национальных платежных схем, высокая стоимость трансграничных операций, ужесточение регулирования и переход к более быстрым и менее затратным способам проведения платежей. В качестве примера эксперт привел национальные системы Pix и UPI, которые демонстрируют стремление многих государств развивать собственную финансовую инфраструктуру и сокращать зависимость от глобальных карточных операторов.

Ранее сообщалось, что ЦБ не стал устанавливать сроков вывода из оборота карт Visa и Mastercard. По мнению Эльвиры Набиуллиной, они сами теряют свою актуальность.

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