МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Роджер Уотерс назвал безумием заявления европейских лидеров о войне с Россией

Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью RT высказался о милитаризации Европы, отношениях с Россией и политике западных стран.
Анна Касаткина 28-07-2026 19:02
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости

Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал милитаризацию западных стран и заявления европейских политиков о возможном конфликте с Россией. Своим мнением музыкант поделился в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По словам Уотерса, лидеры Евросоюза «бряцают оружием перед Россией». Он назвал такую политику ошибочной.

«Это безумие! Я часто говорю людям: "Вы знаете, кто такие русские? Они победили во Второй мировой войне (и 25 млн из них погибли!), спасая мир ради нас. А вы хотите с ними воевать?"» — сказал он.

Музыкант также заявил, что, по его мнению, страны Запада сохранили колониальный подход к мировой политике. По этому принципу «можно забирать все» действуют и ЕС, и США.

«Особенно сейчас, когда США осознали значимость кобальта, лития и других находящихся в земле драгоценных ресурсов, помимо золота. Речь теперь не только о нефти, но и обо всем остальном», - отметил Уотерс.

Ранее Уотерс заявил, что мирное урегулирование украинского кризиса, если оно будет достигнуто, вряд ли повлияет на ситуацию с русофобией на Западе. 

#в стране и мире #война #Русофобия #ЕС #Запад #евросоюз #конфликт #Роджер Уотерс #музыкант #Pink Floyd #колониализм
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 