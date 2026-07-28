Основатель британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс раскритиковал милитаризацию западных стран и заявления европейских политиков о возможном конфликте с Россией. Своим мнением музыкант поделился в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По словам Уотерса, лидеры Евросоюза «бряцают оружием перед Россией». Он назвал такую политику ошибочной.

«Это безумие! Я часто говорю людям: "Вы знаете, кто такие русские? Они победили во Второй мировой войне (и 25 млн из них погибли!), спасая мир ради нас. А вы хотите с ними воевать?"» — сказал он.

Музыкант также заявил, что, по его мнению, страны Запада сохранили колониальный подход к мировой политике. По этому принципу «можно забирать все» действуют и ЕС, и США.

«Особенно сейчас, когда США осознали значимость кобальта, лития и других находящихся в земле драгоценных ресурсов, помимо золота. Речь теперь не только о нефти, но и обо всем остальном», - отметил Уотерс.

Ранее Уотерс заявил, что мирное урегулирование украинского кризиса, если оно будет достигнуто, вряд ли повлияет на ситуацию с русофобией на Западе.