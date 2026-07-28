ВС РФ поразили инфраструктуру порта Николаев

Минобороны России сообщило о нанесении ударов по инфраструктуре украинского порта Николаев. Военнослужащие применили ударные беспилотники и барражирующие боеприпасы.

Уточняется, что удалось поразить объекты инфраструктуры перевалочного комплекса. Досталось и резервуарам с горюче-смазочными материалами, которые предназначались для обеспечения нужд ВСУ.

Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило о нанесении огневого поражения сухогруза, который находился в Черном море в 11 километрах восточнее Одессы. Он доставлял военное имущество для украинских боевиков. В тот раз Вооруженные силы Российской Федерации применили беспилотный летательный аппарат.

Ранее в МО РФ показали момент удара по сухогрузу и двум буксирам в порту Николаева. Цели поразили российские беспилотники «Герань-4 сикер».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.