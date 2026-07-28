МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Чубайс подал жалобу на решение о взыскании 5,5 млрд рублей по делу Plastic Logic

Адвокат бывшего главы «Роснано» заявил о намерении отменить состоявшиеся судебные акты.
Вероника Левшина 28-07-2026 16:32
© Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Защита бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса подала кассационную жалобу. Данные появились в картотеке арбитражных судов.

Жалоба подана Чубайсом и другими ответчиками на решение Арбитражного суда Москвы по делу о взыскании 5,5 миллиарда рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic.

Адвокат экс-главы «Роснано» Павел Хлюстов, чьи слова приводит РБК, заявил о намерении отменить состоявшиеся судебные акты. Хлюстов назвал их «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями. По его словам, суд первой инстанции закрыл процесс от общественности, а апелляционная инстанция вообще не уведомила о судебном заседании.

Напомним, в апреле прошлого года судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении Анатолия Чубайса. Суд наложил арест на имущество Чубайса.

#в стране и мире #роснано #Анатолий Чубайс #суд #взыскание #дело #жалоба #кассационная жалоба #Убытки #арбитражный суд москвы #Plastic Logic #гибкие планшеты
1
330 лет ВМФ. Разговор с Главкомом
2
«Войска БПС группировки «Север»
3
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
4
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
5
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
6
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
7
УБИМ. Три машины в одной броне
8
Наземные беспилотники инженерных войск
9
БПЛА для войск БПС
10
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 