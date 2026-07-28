Чубайс подал жалобу на решение о взыскании 5,5 млрд рублей по делу Plastic Logic

Защита бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса подала кассационную жалобу. Данные появились в картотеке арбитражных судов.

Жалоба подана Чубайсом и другими ответчиками на решение Арбитражного суда Москвы по делу о взыскании 5,5 миллиарда рублей убытков по проекту гибких планшетов Plastic Logic.

Адвокат экс-главы «Роснано» Павел Хлюстов, чьи слова приводит РБК, заявил о намерении отменить состоявшиеся судебные акты. Хлюстов назвал их «неправильными по сути» и принятыми с процессуальными нарушениями. По его словам, суд первой инстанции закрыл процесс от общественности, а апелляционная инстанция вообще не уведомила о судебном заседании.

Напомним, в апреле прошлого года судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении Анатолия Чубайса. Суд наложил арест на имущество Чубайса.