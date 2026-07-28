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Патриарх Кирилл провел Божественную литургию в День Крещения Руси

Патриарх возглавил крестный ход с частицей мощей князя Владимира от собора до памятника князю.
Вероника Левшина 28-07-2026 15:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в День Крещения Руси провел Божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля. Из храма Христа Спасителя в собор принесли ковчег с частицей мощей равноапостольного великого князя Владимира.

После литургии патриарх возглавил крестный ход с частицей мощей и иконой князя Владимира от собора до памятника князю на Боровицкой площади. После этого он совершил молебен святому Владимиру.

«Мы особенно молимся о единстве Святой Руси, о том, чтобы рассеялись замыслы тех, кто хочет поколебать это единство внутренними распрями и внешними угрозами. Мы верим, что сила любви сильнее ненависти», - заявил патриарх Кирилл.

Напомним, сегодня отмечается 1038-летие Крещения Руси, которое состоялось в 988 году. С 2010 года праздник является государственной памятной датой в России.

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