В Росприроднадзоре допустили возрождение сбора тары за деньги в другом формате

Сбор использованной тары за деньги в России может возродиться, но уже в другом формате. Об этом сообщила в беседе со «Звездой» руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова.

«Более ответственными должны быть большие сети, потому что мировой опыт - это, как правило, опыт больших магазинов. Когда люди приходят, получают либо талончик на скидку на покупку следующего предмета, либо еще что-то, и это дальше сдается. Скорее всего, это не будет возвращено именно как тара, это будет возвращено как сырье, оно будет чистое, тот самый раздельный сбор, только в другом виде. Мне кажется, стимулировать раздельный сбор в любом виде полезно», - отметила Радионова.

Она добавила, что с соответствующими инициативами выступает «Российский экологический оператор», а Министерство природных ресурсов и экологии очень внимательно относится к ним.

Напомним, что российские производители и импортеры товаров обязуются уплачивать экосбор за неутилизированные материалы. В ином случае они обязаны самостоятельно утилизировать отходы либо делать это через переработчиков, находящихся в реестре Росприроднадзора.