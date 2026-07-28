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Пятеро находятся в реанимации после ракетного удара ВСУ по Кирову

У всех пострадавших выявлены признаки акубаротравмы, они получают сосудистую терапию.
Вероника Левшина 28-07-2026 13:31
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Пять человек находятся в реанимации из-за ракетного удара ВСУ по по предприятию в Кирове 24 июля. Состояние двоих из них оценивается как крайне тяжелое. Об этом сообщил первый зампред правительства региона Дмитрий Курдюмов.

«У всех пострадавших выявлены признаки акубаротравмы. Каждый из пациентов осмотрен лор-врачом и получает сосудистую терапию», - отметил Курдюмов.

Всем пострадавшим провели телеконсультации со специалистами ведущих национальных медицинских центров. Их состояние оценивается как стабильное. Лечение пациентов находится на контроле главы Минздрава РФ Михаила Мурашко.

Напомним, в результате ракетного удара по предприятию в Кирове погибли пятеро, пострадало 32 человека. В регионе объявили трехдневный траур 25, 26 и 27 июля.

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