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Экипаж танка Т-80БВМ сорвал контратаку ВСУ на Добропольском направлении

Противника поразили 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами.
28-07-2026 13:07
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о срыве украинской контратаки на Добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».  

Танкисты действовали в тесном взаимодействии с разведкой и операторами беспилотников. Перемещение живой силы неприятеля было вскрыто при помощи дрона - противник накапливался в блиндажах в лесополосе вблизи от передовой. 

Действуя по наводке с беспилотника, танкисты произвели серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. С воздуха корректировался каждый выстрел - это сократило расход боеприпасов благодаря увеличению точности. Успешное уничтожение блиндажей вместе с боевиками подтвердил последующий мониторинг.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ликвидация готового к контратаке противника создала условия для успешного продвижения штурмовых подразделений ВС РФ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бронетехника #танки #спецоперация #боевики всу #контратака #группировка «Центр» #74 омсбр #добропольское направление
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