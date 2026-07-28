Минобороны России сообщило о срыве украинской контратаки на Добропольском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Это сделал экипаж танка Т-80БВМ 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Центр».

Танкисты действовали в тесном взаимодействии с разведкой и операторами беспилотников. Перемещение живой силы неприятеля было вскрыто при помощи дрона - противник накапливался в блиндажах в лесополосе вблизи от передовой.

Действуя по наводке с беспилотника, танкисты произвели серию выстрелов 125-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. С воздуха корректировался каждый выстрел - это сократило расход боеприпасов благодаря увеличению точности. Успешное уничтожение блиндажей вместе с боевиками подтвердил последующий мониторинг.

В российском оборонном ведомстве отметили, что ликвидация готового к контратаке противника создала условия для успешного продвижения штурмовых подразделений ВС РФ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.