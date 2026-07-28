Путин провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Алиевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Обсудив актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств», - говорится в сообщении.

Москва и Баку договорились о расширении взаимовыгодного сотрудничества. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва не согласна с позицией Азербайджана по поводу событий на Украине, однако готова и дальше способствовать развитию двусторонних отношений.

В свою очередь Алиев на открытии IV Шушинского глобального медиафорума 13 июля заявил, что Азербайджан и Россия полностью нормализовали отношения, которые развиваются с положительной динамикой и имеют важное значение не только для двустороннего сотрудничества, но и для всего региона.