Вооруженные силы России нанесли удар по газовой инфраструктуре в Сумской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Военнослужащие применили реактивные беспилотные летательные аппараты «Герань». Целью стал Недригайловский цех газового хозяйства «ПАО "Сумыгаз"». Источник отметил, что в результате удара намеченную цель удалось поразить. Также он предоставил ее координаты - 50.837345, 33.886206.

Помимо этого, источник сообщил о нанесении удара по балкеру в Черном море. Отмечено, что он находился в 15 километрах юго-восточнее Одессы и доставлял военные грузы для ВСУ. Судно поразили при помощи беспилотников - оно находилось по координатам 46.301674, 30.689705.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения судов, находящихся в Черном море и в порту Николаев. Они доставляли военные грузы в интересах ВСУ.