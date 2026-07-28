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Реактивные «Герани» поразили цех газового хозяйства в Сумской области

Российские беспилотники поразили Недригайловский цех газового хозяйства «ПАО "Сумыгаз"».
Тимур Шерзад 28-07-2026 11:06
© Фото: ТРК «Звезда»

Вооруженные силы России нанесли удар по газовой инфраструктуре в Сумской области. Об этом сообщил источник Zvezdanews.

Военнослужащие применили реактивные беспилотные летательные аппараты «Герань». Целью стал Недригайловский цех газового хозяйства «ПАО "Сумыгаз"». Источник отметил, что в результате удара намеченную цель удалось поразить. Также он предоставил ее координаты - 50.837345, 33.886206.

Помимо этого, источник сообщил о нанесении удара по балкеру в Черном море. Отмечено, что он находился в 15 километрах юго-восточнее Одессы и доставлял военные грузы для ВСУ. Судно поразили при помощи беспилотников - оно находилось по координатам 46.301674, 30.689705. 

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало кадры поражения судов, находящихся в Черном море и в порту Николаев. Они доставляли военные грузы в интересах ВСУ.

#бпла #беспилотники #спецоперация #дроны #сумская область #Герань #Газовая инфраструктура #реактивная Герань #ПАО Сумыгаз
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